“الجوازات” تبدأ في إجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة

بدأت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم (الأحد)، في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، وذلك بإشراف اللجنة المعنية بمغادرة المعتمرين المتأخرين والراغبين في السفر.
وأوضحت الجوازات أن هؤلاء المعتمرين المغادرين سجلوا في المنصة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة، وصدرت أوامر سامية بإعفائهم من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظاماً المترتبة على التأخير عن المغادرة، والإعفاء من وضعهم في قائمة المرحلين “بصمة مرحل”، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم.
وأضافت أن إجراءات مغادرة المعتمرين تمت بالتعاون مع وزارتي الحج والعمرة والصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية المختصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث جرى استقبال المسافرين وإنهاء إجراءات مغادرتهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.