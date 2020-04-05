كيف يتم تغسيل ودفن وفيات فيروس “كورونا”؟

أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، دليلًا للتعامل مع حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد، من بينها تحديد مغاسل مخصصة للتعامل مع الجثمان، وكذلك آلية ومكان الدفن.
وتضمن الدليل مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها خلال غسل الموتى والنقل للمقبرة وأثناء عملية الدفن، لمنع انتقال العدوى أثناء التعامل مع الجثمان، فضلا عن إجراءات لرفع الجاهزية للتعامل مع حالات الوفيات.
وأوضح أنه سيتم تحديد مغاسل الموتى المخصصة للتعامل مع حالات الوفاة حسب فريق متخصص لتقييم المغسلة وملاءمتها بالتنسيق بين الشؤون الصحية والأمانات في المناطق، وكذلك تحديد المقبرة التي سيجري فيها الدفن، مؤكدة أنه لا حاجة لتخصيص مقابر بمواصفات خاصة، على أن يكون الدفن بالطريقة المعتادة مع وضع تصور في حال زيادة أعداد الوفيات عن سعة المقابر. وفق “أخبار 24”.
وشمل الدليل تحديد وتدريب العاملين على طريقة التعامل مع جثمان المتوفى بالفيروس وتوعيتهم بمخاطر نقل العدوى في المستشفيات ومغاسل الموتى التابعة للمساجد، وضرورة التواصل مع أئمة المساجد المخصصة للصلاة على الموتى قبل عملية الدفن لتوعيتهم، منوها لأهمية متابعة ما يستجد من فتاوى وتعليمات رسمية صادرة عن هيئة كبار العلماء أو وزارة الصحة وتعميمها على المستشفيات والمغاسل المحددة.
وبين الدليل آلية الغسل، حيث سيتم في المستشفى وفي حال تعذر ذلك، تغسل الجثة في المغاسل المخصصة ومن قبل الأشخاص المدربين، على أن يتم ارتداء معدات الوقاية الشخصية (الكمامات الطبية والقفازات والمريلة الطبية) والالتزام بغسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 40 ثانية بعد انتهاء عملية النقل أو الغسل، ووضع الجثة في كيس مقفل مقاوم للماء ويمنع خروج السوائل.
وشدد “وقاية” في دليله على ضرورة عدم تشريح الجثة إلا في حالة الضرورة ومن قبل المتخصصين، مع الحرص على تقليل الإجراءات التي تعرض الموجودين إلى سوائل الجثة، وفي حال احتوت الجثة على جروح يجب تغطيتها بضمادات طبية، وتوعية أقارب المتوفى بضرورة اتباع التعليمات المخصصة للتعامل مع الجثمان وتوعيتهم بمخاطر انتقال العدوى عن طريق لمس المتوفى أو تقبيله، ونقل الجثة من المستشفى إلى المسجد والمقبرة من قبل أشخاص مدربين.
وأشار الدليل إلى ضرورة تقليل عدد الأشخاص في عملية الغسل والنقل، وضرورة التطهير البيئي للمغاسل والتخلص من النفايات الطبية من قبل المتخصصين، وكذلك التطهير البيئي لوسيلة النقل.
وفيما يتعلق بإجراءات الدفن، شدد الدليل على ضرورة التزام مَن يقوم بعملية الدفن باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية واحتياطات مكافحة العدوى، وكذلك عدم التجمع أثناء مراسم الدفن.