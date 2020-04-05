أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الحالات إلى 2385 حالة.
وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن مجموع المتعافين ارتفع إلى 488 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل العدد إلى 34 حالة.
وأبان أن نسبة المصابين من السعوديين تبلغ 47%، ونسبة غير السعوديين تبلغ 53%.
وأضاف أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة على مرات عدة يومياً، وتُرصد على الموقع الرسمي المعتمد، مبيناً أن الحالات التي يتم رصدها حاليًا هي من الاختلاط.
وفق “أخبار 24”.