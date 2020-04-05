ينطلق رسمياً، اليوم (الأحد)، أول مزاد إلكتروني على قطعة أرض في الرياض، وذلك عبر منصة (E-mazad)، التي دشنها وزير العدل مؤخراً لتمكين المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونياً دون الحاجة لحضورهم لموقع المزاد.
وتمكّن منصة المزادات الإلكترونية المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، ما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعماً لتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع.
وتسهم المنصة في رفع مستوى التنافسية، وتتيح إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، بالإضافة لتذليلها صعوبات إجراء المزادات الحضورية، حفظاً لحقوق جميع الأطراف.
وكانت الوزارة قد أطلقت المنصة بشكل تجريبي، وشملت المرحلة التجريبية إقامة أربعة مزادات مختلفة على ستة عقارات، بمشاركة أكثر من 60 مزايداً، لتتجاوز قيمة العقارات المطروحة في المنصة 15 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.