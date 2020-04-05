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أخبار محلية > تسجيل 191 إصابة إضافية جديدة بـ”كورونا” لأمس السبت بالمملكة
05/04/2020   9:00 ص

تسجيل 191 إصابة إضافية جديدة بـ”كورونا” لأمس السبت بالمملكة

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كشف موقع إحصائيات “كورونا” التابع لوزارة الصحة، عن ارتفاع أعداد الحالات المسجلة بالفیروس المُستجد أمس (السبت) إلى 331 حالة مؤكدة، لیرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 2370 إصابة في المملكة.

وحسب الإحصائيات التي نشرها الموقع، فقد وصلت حالات الإصابة النشطة في الرياض إلى 646 حالة، ومكة المكرمة إلى 346 حالة، والمدينة المنورة 216 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس (السبت)، تسجیل 140 إصابة بفیروس كورونا المستجد، قبل أن يضيف إليها موقع الإحصائيات التابع للوزارة 191 إصابة جديدة.

 

وفق “أخبار 24”.

تسجيل 191 إصابة إضافية جديدة بـ”كورونا” لأمس السبت بالمملكة

أخبار محلية
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