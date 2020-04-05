بالفيديو.. تقلص الإصابات بـ”كورونا” في المدينة المنورة.. وتزويد الأحياء بعربات صحية مُتنقلة

كشف مراسل قناة “الإخبارية” بالمدينة المنورة عن تقلص أعداد الإصابات بفيروس “كورونا” المُستجد بمختلف محافظات وأحياء المدينة.
وأوضح المراسل أن أعداد الإصابات بفيروس “كورونا” في المدينة بدأت تتقلص، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الإصابات بالفيروس استمرت في الزيادة خلال الأسابيع الماضية لتصل إلى 235 حالة، قبل أن تبدأ في التقلص بشكل ملحوظ مع تكثيف الإجراءات الاحترازية.
ولفت إلى أنه جرى تزويد المحافظات والأحياء بعربات صحية مُتنقلة، كما جرى تجهيزها بالفرق والكوادر الصحية لمتابعة أي حالة أو بلاغ.
فيديو | مراسل #الإخبارية من #المدينة_المنورة: عدد الإصابات بـ #فيروس_كورونا في المدينة بدأ يتقلص بعد الإجراءات الاحترازية والوقائية من الجهات الحكومية pic.twitter.com/kxbBU9lWKJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 4, 2020
وفق “أخبار 24”.