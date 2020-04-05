بعد تسجيل 300 ألف حالة إصابة بأمريكا.. ترامب يتوقع وفيات أكثر بـ”كورونا” في بلاده

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس (السبت)، تسجيل الكثير من الوفيات خلال الأسابيع المقبلة؛ بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وقال ترامب إن إدارته ستلجأ إلى فرض حظر صحي إذا اضطرت لذلك، مشيراً إلى أن فيروس “كورونا” ينتشر في مناطق لا يمكن تخيلها.
ونوه إلى أن الإدارة الأمريكية طلبت من الشركات المعنية إنتاج 180 مليون قناع طبي، مبيناً أن هيئة الغذاء والدواء تواصل عملها لإيجاد لقاح للفيروس “المستجد”، متوقعاً تحسن الأمور بحلول شهر أغسطس. وفق”أخبار 24”.
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن أعداد الإصابات بفيروس “كورونا” تجاوزت الـ300 ألف حالة، إلى جانب أكثر من 8 آلاف حالة وفاة.