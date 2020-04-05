ظهر طفل صغير في مقطع فيديو متداول، وهو يقدم نصيحة لمَن يخالفون الإجراءات الاحترازية بجلب حلاقين للمنزل، بتجنب هذا الأمر؛ بسبب خطورته في نقل عدوى فيروس “كورونا” المُستجد.
وجسّد الطفل من خلال المقطع مشهداً تمثيلياً مع طفل آخر لحلاقة منزلية، قبل أن يتوجه بكلمات مؤثرة بالابتعاد عن جلب الحلاقين من الخارج والالتزام بقرارات الحكومة.
وقال الطفل في كلمات عفوية: “عليك أن تلتزم بقرارات الدولة بعدم جلب حلاق أو مدرس خصوصي إلى المنزل حتى لا يتسبب ذلك في نقل العدوى بالفيروس، أو الوقوع في مخالفات”.
وفق “أخبار 24”.