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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة”: المملكة مُتميزة في التحكم بإصابات “كورونا”.. وهكذا يتلاشى خروج الوضع عن السيطرة
05/04/2020   8:55 ص

بالفيديو.. “الصحة”: المملكة مُتميزة في التحكم بإصابات “كورونا”.. وهكذا يتلاشى خروج الوضع عن السيطرة

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أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة من بين الدول المتميزة في التحكم بإحصائيات عدد المصابين والتي تبلغ 60 حالة لكل مليون نسمة.

وقال العبدالعالي إن هناك دولاً سجلت أعداداً كبيرة للحالات وصلت إلى ألف حالة إصابة أو أكثر لكل مليون نسمة، لكن المملكة تأتي في قائمة الدول التي سجلت أقل من 100 حالة لكل مليون نسمة رغم إجرائها العديد من الفحوصات.

ونوه إلى أن حدود الإصابات التي توجد فيها المملكة هي ثمرة جهود وخطوات استباقية مهمة جداً، وكذلك التزام الجميع سواءً مواطنين أو مقيمين بالبلاد.

وناشد العبدالعالي الجميع التمسك بالتعليمات وتلافي أي مظاهر للتقصير أو عدم الالتزام من الأفراد أو المجموعات، حتى لا تتسبب تلك التجاوزات في حدوث تفشٍ للإصابات والتحول لمستويات كبيرة ويكون الوضع حينها خارجاً عن نطاق السيطرة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الصحة”: المملكة مُتميزة في التحكم بإصابات “كورونا”.. وهكذا يتلاشى خروج الوضع عن السيطرة

أخبار محلية
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