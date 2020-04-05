نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > زوجان هنديان يطلقان على توأمهما “كورونا” و”كوفيد”.. والسبب غريب
05/04/2020   8:54 ص

زوجان هنديان يطلقان على توأمهما “كورونا” و”كوفيد”.. والسبب غريب

+ = -
1691

قرر زوجان هنديان إطلاق اسمي “كورونا” و”كوفيد” على توأمهما حديثي الولادة، عقب يومين فقط من الإغلاق الكامل للبلاد؛ بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وأطلق الزوجان اسمي “كورونا” و”كوفيد” على توأمهما الذكر والأنثى، حتى يذكرهما بحجم المعاناة التي عاشتها الأسرة من أجل الوصول إلى المستشفى الحكومي في مدينة رايبور بعد الإغلاق الكامل.

وأوضحت والدة التوأم وتدعى بريتي فيرما، إنها لم تجد أي مساعدة ووصلت المستشفى في وقت متأخر من الليل بعد معاناة كبيرة؛ جراء الإغلاق الذي تعيشه البلاد؛ بسبب فيروس “كورونا”. وفق “أخبار 24”.

زوجان هنديان يطلقان على توأمهما “كورونا” و”كوفيد”.. والسبب غريب

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885096064.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.