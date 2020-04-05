استشهاد جندي في الحد الجنوبي.. ونائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذويه

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد أمس (السبت) ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لذوي وأسرة الشهيد العريف عيسى بن يحيى صهلولي ، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه أعرب شقيق وذوو الشهيد الصهلولي عن شكرهم للقيادة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن. وفق “أخبار 24”.