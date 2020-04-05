عم رجل المرور العتيبي يكشف كيف وقع حـادث الدهس الذي تسبب في وفاته

تحدث عم رجل المرور هاني العتيبي، الذي توفي دهساً؛ بسبب قائد مركبة متهور في الرياض أمس (السبت)، عن ملابسات وفـاة ابن أخيه.
وقال المواطن صقر العتيبي إن هاني كان التحق بالعمل العسكري قبل نحو عام، مشيراً إلى أن ما حدث أمس أن هاني كان يؤدي مهام عمله مع زملائه بتخطيط حـادث مروري على الطريق الدائري في وادي لبن، وكان يقوم بإزالة بعض قطع السيارات المتناثرة على الطريق حتى لا تضايق مستخدميه.
وأضاف أنه في هذه الأثناء جاء قائد المركبة مسرعاً، فحاول تجنب الاصطدام بابن أخيه، كما حاول الأخير النجاة بنفسه، لكن في النهاية اصطدم به ولاذ بالفرار من الموقع. وفق “أخبار 24”.
وتابع بأنه أصيب بشكل بالغ وتعرض لكسر في الفخذ والفك ونزيف بالرأس، ونُقل للمستشفى، لكنه توفي هناك.
ولفت إلى أن الفقيد رحمه الله كان محبوباً من زملائه في العمل ويحمل سجادته معه ليصلي وقتما تحل الصلاة.