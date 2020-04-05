نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “فلكية جدة”: القمر العملاق يظهر في سماء المملكة الثلاثاء المقبل
05/04/2020   8:53 ص

“فلكية جدة”: القمر العملاق يظهر في سماء المملكة الثلاثاء المقبل

+ = -
1067

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء المملكة والوطن العربي ستشهد ظهور بدر عملاق مساء الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن البدر العملاق الذي سيظهر هو ثالث بدر عملاق من بين أربعة بدور ستظهر خلال هذه السنة 2020، مشيرة إلى أنه أكبرها من حيث الحجم الظاهري والإضاءة، وسيبقى مشاهداً طوال الليل.

والقمر البدر سيشرق مع غروب الشمس، مكتسياً لوناً ضارباً في الحمرة أو برتقالي، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد.

ويُطلق وصف “العملاق” على القمر، سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362 ألف كيلومتر، والتسمية العلمية هي قمر الحضيض بمعنى وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن البدر العملاق الأول خلال هذه السنة ظهر في سماء المملكة والوطن العربي مساء السبت الموافق 8 فبراير الماضي، في حين ظهر البدر العملاق الثاني مساء الإثنين الموافق 9 مارس الماضي.

“فلكية جدة”: القمر العملاق يظهر في سماء المملكة الثلاثاء المقبل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885096054.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.