“فلكية جدة”: القمر العملاق يظهر في سماء المملكة الثلاثاء المقبل

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء المملكة والوطن العربي ستشهد ظهور بدر عملاق مساء الثلاثاء المقبل.
وأوضحت أن البدر العملاق الذي سيظهر هو ثالث بدر عملاق من بين أربعة بدور ستظهر خلال هذه السنة 2020، مشيرة إلى أنه أكبرها من حيث الحجم الظاهري والإضاءة، وسيبقى مشاهداً طوال الليل.
والقمر البدر سيشرق مع غروب الشمس، مكتسياً لوناً ضارباً في الحمرة أو برتقالي، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد.
ويُطلق وصف “العملاق” على القمر، سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362 ألف كيلومتر، والتسمية العلمية هي قمر الحضيض بمعنى وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن البدر العملاق الأول خلال هذه السنة ظهر في سماء المملكة والوطن العربي مساء السبت الموافق 8 فبراير الماضي، في حين ظهر البدر العملاق الثاني مساء الإثنين الموافق 9 مارس الماضي.