قال الأمير بدر بن عبدالمحسن، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصف” على قناة “إم بي سي”، إنه كان يرى جدته في أحلامه كثيرا أثناء إقامته في المدرسة الداخلية، لأنه كان مرتبطا بها ارتباطا كبيرا حتى وفاتها.
وأوضح أن السبب هو أن والدته تزوجت وهي صغيرة، كما جرت العادة قديما، ولذلك فإن من اهتمت به ورعته هي جدته، والتي كانت أماً للجميع، وذات شخصية قوية، وكان لها تأثير كبير على الجميع،
وأضاف أن الموقف الذي أثّر فيه بشأن جدته هو أنها كانت تشجعهم وهي هادئة قبل مغادرتهم للسفر للذهاب إلى المدرسة الداخلية، وتقول لهم إنهم رجال يتحملون المسؤولية، لكن بمجرد المغادرة كانت تبكي لفراقهم.
وأشار إلى أن الإيمان بالله ساعده على تجاوز واقعة وفاة جدته، وخاصة إذا كان المتوفى طيبا وأعماله طيبة، فأنت لا تحزن، لأنك تحس أنه سينتقل إلى مكان أفضل، فهذا يقلل الحزن، وما يكتبه الله نتقبله.
وفق “أخبار 24”.