بالفيديو.. نائب وزير التعليم يوضح باختصار طريقة احتساب نتائج الاختبارات النهائية للجامعات

أوضح نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور حاتم المرزوقي، الطريقة التي ستُحتسب من خلالها نتائج الاختبارات النهائية لطلاب الجامعات.
وأبان المرزوقي أن الاختبارات ستُقام وفق التقويم الدراسي المعتمد في 3 رمضان، وبعد ظهور النتائج ستثبت نتيجة الطالب ويُطبق نظام التقديرات إذا كانت نتيجة الطالب تؤدي لرفع معدله التراكمي، أما في حال تأثر المعدل التراكمي للطالب سلباً فيُثبت له ناجح بدون تقدير.
وأضاف أنه وُضع وزن نسبي للاختبارات النهائية مقداره 20%، والاختبارات الفصلية 80%، لافتاً إلى أنه يمكن تقديم موعد اختبارات طلاب الانتساب في الجامعات أسبوع أو أسبوعين عن موعدها في 3 رمضان. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه جرى وضع مجموعة من التحوطات في النظام الذي أوصت به الوزارة لضمان مصلحة الطالب، ومنها أنه يحق للطالب حذف مقرر أو الانسحاب من فصل دراسي أو حذف عدد من المقررات، أو أن يطلب الطالب وضع درجة غير مكتملة له.
نائب وزير التعليم السعودي للجامعات @vice_higher_edu يشرح لـ #العربية طريقة احتساب نتائج الاختبارات النهائية للجامعات التي ستقام الأسابيع المقبلة. pic.twitter.com/qK7wmF9bB7
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) ٤ أبريل ٢٠٢٠