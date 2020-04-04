تفاعلاً مع حادثـة دهس رجل المرور.. “النيابة”: الاعتداء على رجل الأمن أثناء عمله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات.
وأوضحت أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة، وأن المقصود بالتجهيزات السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها.
وأضافت أن ذلك يشمل رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهام وظائفهم، وفقا لما ورد في نظام الإجراءات الجزائية.وفق “أخبار 24”.
يأتي تعليق النيابة العامة تزامناً مع حـادث الدهس الذي راح ضحيته رجل أمن وأصيب فيه 2 من زملائه، أثناء عملهم في إحدى نقاط التفتيش غرب مدينة الرياض.