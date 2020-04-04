قدّمت جمعية حماية المستهلك نصائح للمواطنين والمقيمين للحفاظ على سياراتهم بحالة جيدة، خاصة في الفترة الحالية، والتي تشهد منع التجول لساعات طويلة يوميا في كثير من مدن المملكة.
وأوضحت الجمعية أنه للمحافظة على السيارة يمكن اتباع عدد من النصائح، منها تشغيل السيارة لعدة دقائق يوماً بعد آخر للمحافظة على البطارية، وفحص الإطارات بصفة دورية، وإزالة المتعلقات الشخصية لتفادي تلفها.
وأضافت أنه يُنصح أيضا بغسل السيارة من الأوساخ المتراكمة للمحافظة على الطلاء، وتغيير زيت المحرك إذا كان قديما قبل إعادة استخدام السيارة مرة أخرى.
وفق “أخبار 24”.