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أخبار محلية > طالبهم بالتواصل المباشر معه.. “أمير عسير” للممارسين الصحيين: أنتم خط الدفاع الأول وستعامَلون معاملة استثنائية (فيديو)
04/04/2020   11:18 م

طالبهم بالتواصل المباشر معه.. “أمير عسير” للممارسين الصحيين: أنتم خط الدفاع الأول وستعامَلون معاملة استثنائية (فيديو)

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أكد أمير منطقة عسير تركي بن طلال لمنسوبي مستشفى عسير المركزي، خلال لقائه معهم اليوم بالمستشفى، أنهم في الصف الأول للدفاع ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مطالبا إياهم بالتواصل معه مباشرة لتذليل الصعاب.

وأشار إلى أن الممارسين الصحيين سوف يعامَلون معاملة استثنائية، وستتم دراسة اقتراحاتهم التي تسهم في تطور وتنمية الخدمات الصحية بالمنطقة، وذلك خلال زيارته للمستشفى التي تفقد فيها غرفة العمليات بها.

وزار أمير المنطقة أمانة عسير وتلقى البلاغات واطّلع على كيفية التعامل معها، وناقش أبرز التحديات وسبل مواجهتها.

وفق “أخبار 24”.

طالبهم بالتواصل المباشر معه.. “أمير عسير” للممارسين الصحيين: أنتم خط الدفاع الأول وستعامَلون معاملة استثنائية (فيديو)

أخبار محلية
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