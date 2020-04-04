“كلنا أمن” يدعو للإبلاغ عن أي تجمعات عبر التطبيق

دعا الحساب الرسمي لتطبيق “كلنا أمن” التابع للأمن العام للإبلاغ عن أي تجمعات عبر التطبيق، مؤكداً أن رجال الأمن سيقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة.
جاء ذلك رداً على شكوى مواطن عبر “تويتر” من تجمعات يومية لما يزيد على 100 عامل في أحد الأحياء بالخُبر بدون ارتداء كمامات واقية، مطالباً التدخل والتعامل مع الأمر بصراحة لحماية أفراد المجتمع من العدوى.
وأكد تطبيق “كلنا أمن” أنه يمكن من خلاله رفع بلاغ لدوريات الأمن بخصوص التجمعات، لكي يتم اتخاذ اللازم.
ويتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين تقديم جميع أنواع البلاغات الأمنية مباشرة، مع إمكانية رفع صور أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية ومشاركة الموقع. وفق “أخبار 24”.