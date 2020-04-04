بالفيديو.. هل تستثمر المناطق فترة منع التجول في إنهاء المشروعات العالقة؟.. أمناء بعض المناطق يجيبون

أوضح عدد من أمناء المناطق أن فترة منع التجول التي تُطبق ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، يجري استثمارها في إنجاز الكثير من المشاريع العالقة خاصة الحفريات والتحويلات.
وقال أمين المنطقة الشرقية فهد الجبير إنه منذ بدء منع التجول والعمل يجري على قدم وساق، في برامج الصيانة، حيث نفذت الفرق نصف مليون متر مربع تقريبا من الأسفلت خلال 3 أسابيع، إضافة إلى التعامل مع الحفر، والذي وصل إلى 20 ألف متر مربع للحفر، والدهانات للأرصفة بضعف الوضع السابق بالتعاون مع المرور، وركزنا على الشوارع الرئيسية التي كان من الصعب التعامل معها في الأيام العادية.
فيما ذكر أمين منطقة القصيم محمد المجلي، خلال برنامج “كلنا مسؤول” على قناة السعودية، أن هناك أعمالا ضخمة في مشاريع السيول، وهناك أعمالا تُنفذ الآن في بريدة وتم تعميد المقاولين في المناطق الحرجة لسرعة الإنجاز، كما تعمل إدارة التشغيل والصيانة على استغلال هذا الوقت في إصلاح وصيانة الشوارع والحفر والدهانات للأرصفة لاستثمار هذه الفترة. وفق “أخبار 24”.
وبين أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أنه مثل باقي المناطق استُثمر وقت منع التجول في إنجاز الكثير من المشاريع خاصة الحفريات والتحويلات، وهي مزعجة للناس، فركزنا في هذه المرحلة على إنهائها بعد أن كانت مؤجلة بسبب زحام المدارس والإدارات الحكومية، وأعطينا التصاريح للمقاولين لكي ينتهوا من إنجاز العمل إضافة إلى علاج التشوه البصري، بإزالة الأنقاض والسفلتة ومشاريع السيول وغيرها.
وأشار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إلى أنه نظرا لطبيعة منطقة عسير المشهورة كوجهة سياحية، ولأن الحدائق مغلقة كانت فرصة ذهبية لتطوير الحدائق والميادين والمسطحات الخضراء والواجهات البحرية، حتى تكون جاهزة للمواطنين عقب انتهاء هذه الغمة.
#كلنا_مسؤول | خالد العقيلي يسأل بعض أمناء المناطق هل ستستثمرون فترة #منع_التجول. pic.twitter.com/RPEDDCMMrS
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٤ أبريل ٢٠٢٠