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أخبار محلية > بينهم شاب تحدث بألفاظ جنسية مع فتاة صغيرة.. 6 فيديوهات قادت للقبض على مخالفين
04/04/2020   9:31 م

بينهم شاب تحدث بألفاظ جنسية مع فتاة صغيرة.. 6 فيديوهات قادت للقبض على مخالفين

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نشرت مديرية الأمن العام اليوم (السبت) فيديوهات قادت للقبض على عدة أشخاص ارتكبوا مخالفات خلال الأيام الماضية.

وتضمنت معظم المقاطع مخالفات لأمر منع التجول، كإحضار حلاقين للاستراحات والمنازل، والإساءة لرجال الأمن بسبب تطبيق النظام وفرض مخالفة منع التجول.

فيما رصد فيديو آخر ظهور شاب في أحد التطبيقات المرئية وهو يتحدث بألفاظ ذات مدلولات جنسية مع فتاة صغيرة السن. وفق “أخبار 24”.

وأكد الأمن العام أن جميع المخالفين المشار إليهم في الفيديوهات قُبض عليهم لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

 

بينهم شاب تحدث بألفاظ جنسية مع فتاة صغيرة.. 6 فيديوهات قادت للقبض على مخالفين

أخبار محلية
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