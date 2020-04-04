فيديو يرصد أعمال تعقيم وتطهير شوارع جدة

بثّت أمانة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم (السبت)، مقطع فيديو يظهر أعمال تعقيم وتطهير الشوارع والطرقات، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.
وأظهر المقطع رجال البلديات مرتدين الملابس الواقية، أثناء قيامهم بتطهير وتعقيم الأحياء باستخدام آلات الرش ومعدات نقل المطهرات التي وفّرتها الأمانة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ويأتي ذلك استمراراً للأعمال الميدانية التي تقوم بها الأمانة في تطهير وتعقيم مختلف الشوارع والأماكن العامة بمدينة جدة، وتنفيذاً للأمر الملكي بمنع التجول في شوارع وطرق وأحياء المملكة.
استمرار الأعمال الميدانية في تطهير وتعقيم مختلف الشوارع والأماكن العامة بمدينة #جدة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية من #فيروس_كورونا. #كلنا_مسؤول#البلديات_تكافح_كورونا #يحدث_الآن حي الصفا pic.twitter.com/GaF9VCVgCp
— أمـــ انــ ـة مــ حا فــ ظـ ـة جـــ د ة (@JeddahAmanah) ٤ أبريل ٢٠٢٠
جانب من تطهير وتعقيم شوارع حي الكندرة 👇🏼 pic.twitter.com/yuXSRycsJb
— أمـــ انــ ـة مــ حا فــ ظـ ـة جـــ د ة (@JeddahAmanah) ٤ أبريل ٢٠٢٠
#يحدث_الآن تطهير وتعقيم شارع قريش 👇🏼 pic.twitter.com/Va29rMFrej
— أمـــ انــ ـة مــ حا فــ ظـ ـة جـــ د ة (@JeddahAmanah) ٤ أبريل ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.