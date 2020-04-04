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أخبار محلية > فيديو يرصد أعمال تعقيم وتطهير شوارع جدة
04/04/2020   9:30 م

فيديو يرصد أعمال تعقيم وتطهير شوارع جدة

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بثّت أمانة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم (السبت)، مقطع فيديو يظهر أعمال تعقيم وتطهير الشوارع والطرقات، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وأظهر المقطع رجال البلديات مرتدين الملابس الواقية، أثناء قيامهم بتطهير وتعقيم الأحياء باستخدام آلات الرش ومعدات نقل المطهرات التي وفّرتها الأمانة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ويأتي ذلك استمراراً للأعمال الميدانية التي تقوم بها الأمانة في تطهير وتعقيم مختلف الشوارع والأماكن العامة بمدينة جدة، وتنفيذاً للأمر الملكي بمنع التجول في شوارع وطرق وأحياء المملكة.

 

وفق “أخبار 24”.

فيديو يرصد أعمال تعقيم وتطهير شوارع جدة

أخبار محلية
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