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أخبار محلية > “إمارة المدينة” ترد على التسجيلات الصوتية والمقاطع المنسوبة لنائب أمير المنطقة
04/04/2020   9:30 م

“إمارة المدينة” ترد على التسجيلات الصوتية والمقاطع المنسوبة لنائب أمير المنطقة

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أكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة عدم صحة التسجيلات والمقاطع المنسوبة لنائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وقال المتحدث إن التسجيلات الصوتية والمقاطع المرئية المنسوبة لنائب أمير المنطقة، والمتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، داعياً الجميع لتحري الدقة والموضوعية حيال ما يتم تناقله ونشره في مواقع التواصل.

وكان بعض المغردين تداولوا مقاطع صوتية تتحدث عن الوقاية من “كورونا”، ونُسبت للأمير سعود بن خالد الفيصل، كما تداولوا مقطعي فيديو ظهر فيهما شخص قيل إنه الأمير سعود، قبل أن تنفي إمارة المدينة المنورة أن يكون الأمير هو من ظهر في الفيديو أو تحدث في التسجيلات. وفق “أخبار 24”.

“إمارة المدينة” ترد على التسجيلات الصوتية والمقاطع المنسوبة لنائب أمير المنطقة

أخبار محلية
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