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أخبار محلية > بالفيديو.. “الحقيل” ينصح بالتخلص من القفازات والكمامات بطريقة آمنة لأنها حاملة للمرض
04/04/2020   9:28 م

بالفيديو.. “الحقيل” ينصح بالتخلص من القفازات والكمامات بطريقة آمنة لأنها حاملة للمرض

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قال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل إن أحد التحديات التي تواجه الوزارة الآن هو استخدام القفازات والتخلص منها في الطرق والممرات العامة، وهذا خطأ كبير، لأنها حاملة للمرض.

ونصح الجميع بأنه بعد استخدامهم للقفازات يتم وضعها في سلات المهملات، بطريقة جيدة، وألا تُرمى في الشوارع ولا في البيوت، وأن يتم التخلص منها بعد استخدامها بطريقة صحية، حتى يتم نقلها إلى المكبات بطريقة آمنة.

وانتقد الحقيل، خلال مداخلة على “قناة السعودية”، البعض حتى داخل البيوت، الذين قد يرمونها في الصالة أو في غرفة النوم بعد استخدامها، مشيرا إلى أن كل هذه التصرفات خطأ، ومثلها رميها في الممرات أو الشوارع العامة.

يُذكر أن متحدث “الصحة”، الدكتور محمد العبدالعالي، أشار إلى نفس الأمر في المؤتمر الصحفي اليوم السبت، وقال: إننا بذلك نحمي أنفسنا من جهة ونؤذي الآخرين من جهة أخرى، أو نكون عرضة لانتقال العدوى”.

بالفيديو.. “الحقيل” ينصح بالتخلص من القفازات والكمامات بطريقة آمنة لأنها حاملة للمرض

أخبار محلية
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