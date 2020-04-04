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أخبار محلية > “إمارة الجوف” تنشر أسعار الخضراوات والفواكه يومياً لمنع التلاعب والاستغلال
04/04/2020   9:26 م

“إمارة الجوف” تنشر أسعار الخضراوات والفواكه يومياً لمنع التلاعب والاستغلال

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بدأت إمارة منطقة الجوف، وبشكل يومي، في نشر أسعار الخضراوات والفواكه في مدن ومحافظات المنطقة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لرفع الوعي لدى الجميع.

وأوضح المستشار الإعلامي بالإمارة، عبدالعزيز الحموان، أن الإمارة تنشر أسعار الخضراوات والفواكه الأساسية يوميا، لحفظ حقوق المواطن والمقيم ومطابقتها عند الشراء، حتى لا يكونوا ضحية جشع بعض التجار وللإبلاغ عنهم.

وأكد أن الأسعار تُحدّث يومياً بناء على أسعار الجملة في المنطقة، بعد مراجعتها من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومطابقتها مع أصل فواتير الشراء من قِبل الأمانة، ثم تُنشر على الشاشة الإلكترونية في سوق الخضار والفواكه .

ودعا الحموان إلى تعاون الجميع، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، على تطبيق بلاغات بلدي، أو على بلاغات وزارة التجارة رقم 1900.

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وفق “أخبار 24”.

“إمارة الجوف” تنشر أسعار الخضراوات والفواكه يومياً لمنع التلاعب والاستغلال

أخبار محلية
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