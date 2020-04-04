قدّمت هيئة الغذاء والدواء عدداً من النصائح للمواطنين والمقيمين لتجنب الهدر الغذائي والحد منه، وكيفية التخطيط لعملية تسوق ناجحة، عند الذهاب للسوق.
وأوضحت أنه عند التسوق؛ اكتب قائمة تسوق محددة بأهم المشتريات واحرص على عدم تجاوزها، وعلى ألا تغريك عروض التخفيضات بشراء كمية كبيرة من الأطعمة قد لا تحتاجها.
وأضافت أنه يجب التحقق بانتظام من تاريخ انتهاء صلاحية الأطعمة واستهلاكها قبل انتهائها؛ وابدأ بالأقدم ثم الأحدث، وتجنّب الشراء وأنت جائع، حتى لا تشتري أطعمة أكثر من حاجتك.
يُذكر أن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي دشّن الخميس الماضي حملة “احفظها لتدوم”، للتوعية بحجم الهدر والفقد الغذائي، قائلا إن هدر الغذاء يكلف المملكة كل عام 40 مليار ريال.
وفق “أخبار 24”.