أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل 140 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 2179 في المملكة.
كما كشفت الوزارة عن تسجيل 4 حالات وفاة جراء الفيروس، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا في المملكة 29 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن حالتين من هذه الإصابات ارتبطتا بقادمين من الخارج، فيما ارتبطت بقية الحالات بالمخالطة لحالات سابقة.
وأضاف أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 420 حالة، بعد تسجيل 69 حالة شفاء جديدة لمصابين بالمرض.
وقد توزعت هذه الإصابات الجديدة بين الرياض 66 حالة، وجدة 21 حالة، والأحساء 15 حالة، ومكة 9 حالات، وفي كل من تبوك والقطيف 5 حالات، وفي الطائف 4 حالات، وحالتان في كل من المدينة والخبر والظهران والدمام، بينما سجلت كل من أبها وخميس مشيط والجبيل وبريدة وجازان والمجمعة والدرعية حالة واحدة.
وأشار متحدث الصحة إلى أن الوفيات الأربعة كانت لمواطنة في المدينة المنورة، وثلاثة مقيمين في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة ومحافظة جدة.
وفق “أخبار 24”.