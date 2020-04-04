متحدث “الداخلية”: من يخرج لغير الضرورة بالأحياء المعزولة فستُطبق بحقه مخالفة منع التجول

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أنه سيتم تطبيق مخالفة منع التجول بحق من يخرج لغير الضرورة من سكان الأحياء المعزولة على مدار 24 ساعة.
وأوضح الشلهوب أنه يُسمح لسكان هذه الأحياء بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية، مثل الرعاية الصحية أو الأغراض التموينية فقط، داخل نطاق الحي السكني.
وأوضح الشلهوب أن الخروج مسموح خلال الفترة من السادسة صباحاً حتى الثالثة عصراً، مشدداً على أن ذلك يخضع لمتابعة رجال الأمن الذين سيتحققون من الاحتياج الضروري لمن يتنقل داخل هذه الأحياء. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه إذا لم يثبت أن هناك حاجة ضرورية للخروج فسيتم ضبط الحالة كمخالفة لمنع التجول.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح بأنه تم تعزيز الإجراءات الاحترازية بمنع الخروج والدخول إلى عددٍ من الأحياء بجدة ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتباراً من اليوم السبت.
#عاجل_السعودية
متحدث #وزارة_الداخلية: السماح لسكان الأحياء التي شملها #منع_التجول بالخروج للاحتياجات الضرورية الصحية والتموينية.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/8TcRkzJNfi
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٤ أبريل ٢٠٢٠
#عاجل_السعودية
متحدث #وزارة_الداخلية: الخروج للحالات الضرورية في الأحياء المعزولة يخضع لمتابعة رجال الأمن.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/bjxGUWtgH9
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٤ أبريل ٢٠٢٠