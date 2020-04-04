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أخبار محلية > متحدث “الداخلية”: من يخرج لغير الضرورة بالأحياء المعزولة فستُطبق بحقه مخالفة منع التجول
04/04/2020   5:16 م

متحدث “الداخلية”: من يخرج لغير الضرورة بالأحياء المعزولة فستُطبق بحقه مخالفة منع التجول

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أنه سيتم تطبيق مخالفة منع التجول بحق من يخرج لغير الضرورة من سكان الأحياء المعزولة على مدار 24 ساعة.

وأوضح الشلهوب أنه يُسمح لسكان هذه الأحياء بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية، مثل الرعاية الصحية أو الأغراض التموينية فقط، داخل نطاق الحي السكني.

وأوضح الشلهوب أن الخروج مسموح خلال الفترة من السادسة صباحاً حتى الثالثة عصراً، مشدداً على أن ذلك يخضع لمتابعة رجال الأمن الذين سيتحققون من الاحتياج الضروري لمن يتنقل داخل هذه الأحياء. وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه إذا لم يثبت أن هناك حاجة ضرورية للخروج فسيتم ضبط الحالة كمخالفة لمنع التجول.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح بأنه تم تعزيز الإجراءات الاحترازية بمنع الخروج والدخول إلى عددٍ من الأحياء بجدة ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتباراً من اليوم السبت.

متحدث “الداخلية”: من يخرج لغير الضرورة بالأحياء المعزولة فستُطبق بحقه مخالفة منع التجول

أخبار محلية
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