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أخبار محلية > متحدث “الصحة” يعلق على طريقة التخلص من الكمامات والقفازات المستعملة: نحمي أنفسنا ونؤذي الآخرين
04/04/2020   5:14 م

متحدث “الصحة” يعلق على طريقة التخلص من الكمامات والقفازات المستعملة: نحمي أنفسنا ونؤذي الآخرين

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن هناك مناظر منتشرة في الطرقات والشوارع والمنازل والمحلات لكمية القفازات والكمامات والمناديل المستعملة الملقاة على الأرض، وهو شيء مؤسف جدا.

وأضاف أننا بذلك نحمي أنفسنا من جهة ونؤذي الآخرين من جهة أخرى أو نكون عرضة لانتقال العدوى، لذا يجب التخلص منها بشكل مناسب.

وأكد “العبدالعالي” مجددا على أن ارتداء الكمامات والقفازات هو في الأساس للحالة المرضية لحماية الآخرين من نقل العدوى، كمن هو في العزل الصحي المنزلي أو الحجر الصحي، أو لمن يقدم الرعاية الطبية لشخص مريض. وفق “أخبار 24”.

أما وضع الكمامة بشكل عام دون الحاجة لها فقد توهم البعض أنها وسيلة وقاية فيستسهل عملية التعامل ويعرض نفسه لمخاطر، كما لا توجد توصيات قوية جدا حتى الآن تؤكد على قيمة استخدام الكمامات.

متحدث “الصحة” يعلق على طريقة التخلص من الكمامات والقفازات المستعملة: نحمي أنفسنا ونؤذي الآخرين

أخبار محلية
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