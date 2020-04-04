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أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح كيف يتم التعامل مع وفيات فيروس “كورونا”
04/04/2020   5:14 م

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح كيف يتم التعامل مع وفيات فيروس “كورونا”

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي كيفية التعامل مع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة الفيروس، إن المتوفى بفيروسات تنتقل عن طريق الرذاذ والتنفس نصَّت الأنظمة على إكرامه منذ لحظة وفاته حتى دفنه.

وأضاف أن عملية التغسيل تكون من قبل مدربين ومختصين ومؤهلين بلباس واق معين، وهدف التغسيل إزالة السوائل لعدم انتقال العدوى، والتخلص من كل ما يتبقى بطريقة مناسبة آمنة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح كيف يتم التعامل مع وفيات فيروس “كورونا”

أخبار محلية
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