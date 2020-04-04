بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح كيف يتم التعامل مع وفيات فيروس “كورونا”

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي كيفية التعامل مع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وقال العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة الفيروس، إن المتوفى بفيروسات تنتقل عن طريق الرذاذ والتنفس نصَّت الأنظمة على إكرامه منذ لحظة وفاته حتى دفنه.
وأضاف أن عملية التغسيل تكون من قبل مدربين ومختصين ومؤهلين بلباس واق معين، وهدف التغسيل إزالة السوائل لعدم انتقال العدوى، والتخلص من كل ما يتبقى بطريقة مناسبة آمنة.
#عاجل_السعودية
متحدث #وزارة_الصحة: المتوفين بفيروسات تنتقل عن طريق الرذاذ والتنفس، نصَّت الأنظمة على إكرامه منذ لحظة وفاته حتى دفنه، وعملية التغسيل تكون من قبل مدربين ومختصين ومؤهلين، وهدف التغسيل إزالة السوائل لعدم انتقال العدوى، والتخلص من كل ما يتبقى بطريقة آمنة. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/FxZ0eGvQG8
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٤ أبريل ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.