“شرطة القصيم” تطيح بمواطن ومقيم نشرا فيديو داخل محل حلاقة وخالفا الإجراءات الوقائية من “كورونا”

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن، ومقيم من الجنسية الهندية، في العقدين الرابع والسادس من العمر، نشرا فيديو من داخل محل حلاقة يظهر مخالفتهما الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد الأشخاص يوثق حلاقة العامل له داخل أحد محلات الحلاقة ونشره لذلك، فيما يعد مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس “كورونا”، والمتضمنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية.
وأضاف أن التحريات ونتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض عليهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة. وفق “أخبار 24”.