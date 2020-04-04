أنهت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم تجهيز 200 سرير صحي، ضمن مبادرتها لدعم مراكز العزل والإيواء الصحي للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وقالت “غرفة القصيم” إنها تعمل حالياً لتجهيز 300 سرير إضافي، ليصل إجمالي عدد الأسرّة إلى 700 سرير، لتكون جاهزة للاستقبال للعزل.
وأوضح نائب أمين الغرفة سليمان البديوي أن تجهيز الأسرة يأتي إضافة لتجهيز المؤونة اليومية للمعزولين، وتوفير كافة المتطلبات الغذائية لهم، طيلة فترة العزل الصحي.
جدير بالذكر أن مبادرة غرفة القصيم تخطت 70% من المرحلة الزمنية المحددة لها وانتهت من مرحلتها الأولى بتوزيع أكثر من 80 ألف محتوى وقائي في أكثر من 30 موقعاً بمدينة بريدة.
وفق “أخبار 24”.