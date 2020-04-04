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أخبار محلية > “الصناعة” و”هيئة المحتوى المحلي” تدعوان المصانع الوطنية لإنتاج أجهزة تنفس صناعي لمجابهة “كورونا”.
04/04/2020   5:09 م

“الصناعة” و”هيئة المحتوى المحلي” تدعوان المصانع الوطنية لإنتاج أجهزة تنفس صناعي لمجابهة “كورونا”.

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دعت وزارة الصناعة وهيئة المحتوى المحلي، المصانع الوطنية للتكاتف مع الدولة بإنتاج وصنع أجهزة تنفس صناعي محلية للدعم في احتواء أزمة فيروس “كورونا”.

وقالت الوزارة إن مصانع التكييف والإلكترونيات والبلاستيك وغيرها من المصانع الوطنية بإمكانها المساهمة بتصنيع الأجهزة.

وأشارت الوزارة إلى المبادرات المميزة حول العالم في هذا المجال، مبينة أن شركة مرسيدس تطور جهازًا للمساعدة على التنفس، يقوم بتوصيل الأكسجين إلى الرئة دون الحاجة للتنفس الصناعي أو التخدير، إضافة الى شركة Medtronin، والتي شاركت وثائق التصميم والتصنيع والمخططات وكود البرمجة لأحد أجهزة التنفس الصناعي التي تملكها مجانا للجميع عبر الموقع، وشركة فورد التي تقوم بإنتاج تصميم مبسط لجهاز التنفس الصناعي يعتمد على ضغط الهواء دون الحاجة للكهرباء. وفق “أخبار 24”.

“الصناعة” و”هيئة المحتوى المحلي” تدعوان المصانع الوطنية لإنتاج أجهزة تنفس صناعي لمجابهة “كورونا”.

أخبار محلية
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