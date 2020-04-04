مجلس صلح عن بعد ضمن رؤية سمو ولي العهد للإصلاح

عقد بفضل الله وكرمه ضمن رؤية سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين مجلس صلح عن بعد بين محمد بن غانم العتيبي و المقيم اليمني سعيد احمد حسين بجهود الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة في الخرج والمكلف بهذه الرؤية والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والشيخ ناجي بن محمد بن مدعث الصخابرة الدوسري والشيخ هادي بن علي بن زمال الهميمي اليامي ، وقد انتهى مجلس الصلح عن بعد بتنازل الطرفين لوجه الله عزوجل ثم لرؤية سمو سيدي ولي العهد حفظه الله لإصلاح ذات البين بدون مقابل ولا قيد ولا شرط .
وبهذه المناسبة صرح للراعي الإعلامي الرسمي لرؤية سمو سيدي ولي العهد حفظه الله لإصلاح ذات البين صحيفة الخرج الاكترونية الشيخان ابن خرصان والعقيلي قائلين نحمد الله عز وجل على إنجاز هذا المجلس الإصلاحي عن بعد ضمن رؤية سمو سيدنا ولي العهد رعاه الله لإصلاح ذات البين ثم نشكر مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلمه الله اللذان يقفان خلف إنجازات هذه الرؤية والتي تحظى بدعم مباشر من سيدنا سمو ولي العهد حفظه الله ، مشيرين الى ان عقد هذا المجلس الإصلاحي عن بعد يتأتى ويتماشى مع جهود حكومتنا الرشيدة في فرض الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة جائحة مرض كروونا الجديد الذي ندعوا الله ان يرفعه عن بلادنا وجميع بلاد المسلمين والعالم اجمعين عاجلاً غير آجل.