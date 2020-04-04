شاهد.. حملة واسعة لتعقيم وتنظيف الشوارع والميادين بمحافظة شقراء

بدأت بلدية محافظة شقراء، تنفيذ حملة شاملة لتعقيم وتطهير شوارع وميادين المدينة، مستفيدة من خلو الشوارع من المركبات والمارة خلال فترة “منع التجوّل”.
وأوضحت البلدية أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطط الوقائية من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، لافتة إلى أن الحملة تشمل تعقيم المرافق والساحات العامة، وحاويات النظافة، وأجهزة الصراف الآلي.
ووزعت فرق البلدية مجموعة من المنشورات التوعوية للوقاية من فيروس كورونا، وعبوات من معقمات الأيدي، داعية المواطنين والمقيمين للالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة، والابتعاد عن التجمعات، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.
وفق “أخبار 24”.