أظهر مقطع فيديو نشره حساب “سناب الداخلية”، الشاب الذي ارتكب جريمة دَهس رجلي المرور غرب الرياض، عقب القبض عليه من قبل رجال الأمن، وضبط المركبة التي ارتكب بها جريمته.
وكانت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض قد تمكنت من ضبط شاب (23 عامًا)، إثر قيامه بدهس رجلي مرور أثناء قيامهما بعملهما في نقطة مرورية أمس الجمعة، مما تسبب في وفاة أحد رجلي المرور وإصابة الآخر.
وتمكن رجال الأمن من ضبط الجاني في إحدى الشقق السكنية في حي لبن بمدينة الرياض وذلك بعد فراره من موقع الحادث، كما تم ضبط المركبة التي حاول إخفاءها في أحد الأحياء السكنية، بعدما أزال اللوحات عنها، ومن المقرر إحالة الجاني لجهة الاختصاص للتحقيق معه.
وفق “أخبار 24”.