وزعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين سلالاً غذائية لعدد من الأسر الضعيفة والمتعففة في عدد من أحياء مكة شملت: شارع الحج، ووادي جليل، وريع أذاخر، وجبل السيدة.
وقال مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة خالد الشلوي، إن هذه تعتبر الدفعة الأولى من السلال، مبيناً أن توزيع السلال سيستمر بشكل يومي خلال فترة منع التجول لتخفيف الآثار والأعباء الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس ”كورونا”.
وأوضح أن المبادرة جاءت تماشيًا مع الحملة التي أطلقها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعنوان “بِرّاً بمكة” وإنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.
وفق “أخبار 24”.