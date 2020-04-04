بالفيديو.. محيسن الجمعان: إذا اُستكمل الدوري سيتوّج به النصر

قال نجم الكرة السعودية والنصر السابق، محيسن الجمعان، إن النصر سيتوّج بلقب الدوري إذا اُستكملت البطولة عقب عودة النشاط الرياضي.
وأضاف الجمعان لـ “الدوري مع وليد”:”أعرف جيدًا ما أقول لأن الهلال في مستوى تنازلي والنصر في مستوى تصاعدي وحين يضع عينيه على تخطيه سيفعل ذلك وهي حقائق.. وحصلت على بطولات مع النصر أمام نادي الهلال”.
ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات من نهاية البطولة.
#الدوري_مع_وليد | محيسن الجمعان : إذا أكملنا الدوري سيأخذها #النصر .. وأعرف جيدًا ما أقول لأن #الهلال في مستوى تنازلي والنصر في مستوى تصاعدي.#SBC pic.twitter.com/Pim9upgq0n
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 3, 2020
وفق “أخبار 24”.