“البيئة” تودع أكثر من 110 ملايين ريال دعمًا لصغار مربي الماشية

أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أكثر من 110 ملايين ريال، في حسابات مستفيدي برنامج دعم صغار مُربي الماشية، ضمن دورة الاستحقاق السابعة لبرنامج الإعانات الزراعية، وذلك بزيادة بلغت أكثر من 30 مليون ريال عن الدورة السابقة.
وبلغ عدد المستفيدين لهذه الدورة أكثر من 78 ألف مستفيد، بواقع 57 ألف مواطن و21 ألف مواطنة، بتغطية تجاوزت 13 مليون رأس من الماشية في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة “زراعي”، ومن ثمّ تم حصرها ومراجعتها من قِبل الوزارة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن برنامج دعم صغار مُربي الماشية يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي، من خلال إعادة توجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وتحقيق التطلعات الاحترافية لتربية المواشي، وتحفيز مربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة.