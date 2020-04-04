حكم دولي سابق:”شعبية النصر والهلال متساوية في الرياض

أكد الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني، أنه أدار عدداً من المباريات تواجد بها نجم النصر السابق ماجد عبد الله، مشيراً إلى أن في تلك المباريات كانت المدرجات ممتلئة عن آخرها بسبب موهبة عبد الله.
وقال القحطاني في تصريحات لبرنامج الحصاد الرياضي:” ماجد عبد الله يستحق كل هذه الشعبية فهو وصل لها بجهد وعطاء وأرقام”.
وأضاف قائلاً:” ما هي فائدة الشعبية إذا الجماهير لا تحضر للملعب”، لافتاً إلى أن الشعبية في الرياض مناصفة بين النصر والهلال، و”أن المنافس الحقيقي للهلال هو النصر ومن مصلحة الهلال وجود منافس كالنصر”. وفق “أخبار 24”.