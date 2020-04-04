شهر عسل لمواطن في البوسنة يتحول إلى كابوس بسبب “كورونا”

روى مواطن أنه سافر رفقة زوجته إلى البوسنة والهرسك لقضاء شهر العسل، إلا أنه لم يتمكن من العودة إلى المملكة؛ بسبب تعليق رحلات الطيران الدولية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المواطن ويدعى رياض العنزي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن السفارة السعودية في البوسنة قدمت له كل التسهيلات والخدمات وقامت بنقله وزوجته إلى فندق 5 نجوم، مبيناً أنها تتواصل معه بشكل يومي من أجل إجراءات تجديد التأشيرة بسبب قرب انتهائها وللاطمئنان على أوضاعهما.
وأشاد العنزي باهتمام قيادة المملكة بالمواطن في ظل الظروف الراهنة وسط مخاوف الناس من “كورونا”، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.