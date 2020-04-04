بالفيديو.. وليد الفراج يكشف حقيقة استكمال الدوري بنظام المربع الذهبي

نفى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، ما يتردد بشأن استكمال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بنظام المربع الذهبي.
وأوضح الفراج خلال رده على مغرد توقع استكمال الدوري بنظام المربع الذهبي، أن هذا الأمر غير مطروح على الطاولة، وكذلك الأمر بالنسبة لبطل الشتاء.
ونوه خلال إحدى حلقات برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إلى أن الخيارين المطروحين حالياً هما استكمال الدوري بعد شهر أغسطس المقبل أو إلغاؤه.
#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج يرد على مغرد : المربع الذهبي ليس أحد الحلول المطروحة على الطاولة .. يا استكمال الدوري أو إلغاءه.#SBC pic.twitter.com/WAmsbqxuBv
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 3, 2020
وفق “أخبار 24”.