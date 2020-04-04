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اخبار رياضية > بالفيديو.. وليد الفراج يكشف حقيقة استكمال الدوري بنظام المربع الذهبي
04/04/2020   10:40 ص

بالفيديو.. وليد الفراج يكشف حقيقة استكمال الدوري بنظام المربع الذهبي

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نفى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، ما يتردد بشأن استكمال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بنظام المربع الذهبي.

وأوضح الفراج خلال رده على مغرد توقع استكمال الدوري بنظام المربع الذهبي، أن هذا الأمر غير مطروح على الطاولة، وكذلك الأمر بالنسبة لبطل الشتاء.

ونوه خلال إحدى حلقات برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إلى أن الخيارين المطروحين حالياً هما استكمال الدوري بعد شهر أغسطس المقبل أو إلغاؤه.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وليد الفراج يكشف حقيقة استكمال الدوري بنظام المربع الذهبي

اخبار رياضية
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