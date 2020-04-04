رقم صادم.. آخر حصيلة لضحايا فيروس “كورونا” المستجد بأمريكا

تخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ جراء انتشار فيروس “كورونا” المستجد، 7.400حالة، بعدما أعلن أمس (الجمعة) عن تسجيل 1480 وفـاة، بينما تجاوزت الإصابات حاجز الـ275 ألف حالة، وذلك بحسب ما سجلته جامعة هوبكنز الأمريكية.
من جانبه، قرر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، مصادرة جميع أجهزة التنفس الصناعي من المستشفيات والشركات التي لا تستخدمها، لإمداد القطاع الطبي الأكثر استنزافاً بها في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في الولاية.
وجاء قرار كومو على خلفية الجائحة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، وما تزال تخلّف المزيد من الضحايا، إضافة إلى معاناة الكوادر الطبية في الولايات المتحدة وأوروبا من نقص حاد في الأدوات والأدوية ومعدات الوقاية وأجهزة التنفس. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز حاجز المليون حالة، فيما ارتفعت حالات الوفيات إلى أكثر من 58 ألفاً.