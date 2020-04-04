مَن هم الأشخاص المتاح لهم أداء الصلاة في الحرم المكي بعد تمديد منع التجول 24 ساعة؟

قال مراسل قناة الإخبارية أيمن الثبيتي، إن الأشخاص المسموح لهم بالصلاة في الحرم المكي الشريف بعد تنفيذ أمر منع التجول على مدار 24 ساعة هم: منسوبو رئاسة شؤون الحرم وكل القطاعات العاملة فيه.
وأوضح الثبيتي أن الصلاة تقتصر على العاملين بالحرم المكي ولا يوجد مصلون من الخارج، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالتعاون مع الجهات المختصة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هناك تواجداً أمنياً من جميع القطاعات الأمنية لتنفيذ أمر منع التجول، مبيناً أن أهالي مكة المكرمة على التزام تام بأمر منع التجول.
فيديو | من هم الأشخاص المتاح لهم أداء الصلاة في #الحرم_المكي؟#الإخبارية pic.twitter.com/OO39B4u5IC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 3, 2020