بالفيديو.. هل يحق لأولياء الأمور مطالبة المدارس الأهلية بخفض رسومها؟ في ظل تعليق الدراسة.. قانوني يوضح

أوضح مختص بأنظمة قانونية مدى مشروعية وأحقية مطالبة المدارس الأهلية بخفض رسومها وحسم القسط الأخير، بالتزامن مع استمرار تعليق الحضور للمدارس.
وقال مختص الأنظمة القانونية حمود الناجم، خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الاستحقاق المالي الكامل للمدارس يقابله تقديمها خدمة كاملة للطلاب في الظروف العادية.
وأضاف أن الاستحقاقات المالية للمدارس الأهلية في الظروف الحالية تخضع لتقديرات معينة، فيكون لها استحقاقات بالفعل لكن بدرجات متفاوتة على حسب ما تقدمه من خدمات تعليمية عن بعد للطلاب عبر التقنيات الحديثة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن التقديرات المعينة في الاستحقاقات المالية للمدارس تحكمها نظريات قانونية مثل الظروف الطارئة والقوة القاهرة، مبيناً أن التفاوت في هذا الاستحقاق يكون المسؤول عن تحديده وزارتي التعليم والمواد البشرية والتنمية الاجتماعية.
#فيديو
مع قرار #تعليق_الدراسة ..هل يحق لأولياء الأمور مطالبة المدارس الأهلية بخفض رسومها وحسم القسط الأخير؟
سؤال طرحناه على خبير الأنظمة القانونية أ. #حمود_الناجم.. وهذا هو الرأي القانوني.#برنامج_ياهلا#خليجية@homoudalnajm pic.twitter.com/9uVC6mFgzS
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 3, 2020