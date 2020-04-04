أعلنت السلطات البريطانية افتتاح أكبر وحدة عناية مركزة على مستوى العالم في لندن وأطلق عليها اسم “مستشفى نايتينجيل”، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”.
وتمكنت وحدات من الجيش البريطاني وعمال من القطاع الصحي من تجهيز هذه الوحدة خلال أسبوعين فقط، وهي تقع على مساحة مخصصة لاستضافة المؤتمرات والمعارض في لدن تعرف باسم “لندن إكسل”.
وستستقبل الوحدة حالات الطوارئ من مصابي “كورونا” والذين يحتاجون للرعاية المركزة، وهي تضم حالياً نحو 500 سرير، ويجري العمل على توسيعها لاستيعاب ما بين 4-5 آلاف سرير، ستوزع على مساحة تتجاوز 83 ألف متر مربع.
وفق “أخبار 24”.