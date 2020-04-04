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اخبار رياضية > بيان من “فيفا” بشأن تأجيل المباريات الدولية بسبب “كورونا”
04/04/2020   10:32 ص

بيان من “فيفا” بشأن تأجيل المباريات الدولية بسبب “كورونا”

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد الاجتماع الأول لفريق عمله المخصص لمتابعة فيروس كورونا المستجد، تأجيل جميع المباريات الدولية ومباريات السيدات المقررة في شهر يونيو.

وأصدر الاتحاد الدولي بياناً بيّن من خلاله، أن فريق عمل فيفا الاتحادات القارية وافق بالإجماع على سلسلة التوصيات بعد لقائه الأول عبر تقنية الفيديو، كما قرر إجراء مناقشات الاتحادات القارية لوضع جدول زمني جديد لتصفيات كأس العالم 2022.

واقترحت مجموعة عمل فيفا الإبقاء على قاعدة أهلية العمر للاعبين الذين ولدوا بعد 1 يناير 1997، بالإضافة إلى 3 لاعبين من خارج هذه القاعدة، وذلك في أعقاب إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 إلى صيف 2021. وفق “أخبار 24”.

بيان من “فيفا” بشأن تأجيل المباريات الدولية بسبب “كورونا”

اخبار رياضية
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