ناصحاً بارتداء الكمامات.. ترامب: نتائج مُبشرة لاختبار أدوية تعالج “كورونا”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس (الجمعة)، إن هناك نتائج مُبشرة بشأن اختبار أدوية لعلاج فيروس “كورونا” الجديد.
وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي، أن هيئة الغذاء والدواء هي الجهة التي تحدد مدة الاختبارات اللازمة للقاح “كورونا”، مضيفاً أن إدارته تنصح الأمريكيين بارتداء كمامات غير طبية بالأماكن العامة على أن يكون ذلك بشكل طوعي.
وأكد ترامب أن إدارته ستعلن إجراءات جديدة لمكافحة انتشار “كورونا”، مشيراً إلى توزيع أجهزة التنفس الصناعي على عدد من الولايات منها نيويورك، التي وصل عدد الإصابات بها إلى أكثر من 100 ألف حالة. وفق “أخبار 24”.