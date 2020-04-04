شاهد كيف بدت طرق مكة بعد منع التجول فيها 24 ساعة

التزم المواطنون والمقيمون في مكة المكرمة بقرار منع التجول على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” الجديد.
وبدت شوارع العاصمة المقدسة في مقطع فيديو نشرته هيئة تطوير مكة المكرمة خالية تماماً من المركبات والمارة، الأمر الذي يدل على التزام المواطنين والمقيمين التام بقرار منع التجول.
شاهد 🎥
طرق #العاصمة_المقدسة تشهد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق قرار #منع_التجول 24 ساعة pic.twitter.com/BmQVGCITUx
— هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة (@MakkahAuthority) April 3, 2020
وفق “أخبار 24”.