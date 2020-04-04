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أخبار محلية > شاهد كيف بدت طرق مكة بعد منع التجول فيها 24 ساعة
04/04/2020   10:31 ص

شاهد كيف بدت طرق مكة بعد منع التجول فيها 24 ساعة

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التزم المواطنون والمقيمون في مكة المكرمة بقرار منع التجول على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” الجديد.

وبدت شوارع العاصمة المقدسة في مقطع فيديو نشرته هيئة تطوير مكة المكرمة خالية تماماً من المركبات والمارة، الأمر الذي يدل على التزام المواطنين والمقيمين التام بقرار منع التجول.

وفق “أخبار 24”.

شاهد كيف بدت طرق مكة بعد منع التجول فيها 24 ساعة

أخبار محلية
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