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أخبار المناطق > مصادر: القبض على قائد مركبة دهس رَجلي مرور بالرياض وتسبّب في وفاة أحدهما
03/04/2020   11:58 م

مصادر: القبض على قائد مركبة دهس رَجلي مرور بالرياض وتسبّب في وفاة أحدهما

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ذكرت مصادر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على قائد مركبة دهس رَجلي مرور بالرياض صباح اليوم الجمعة، وتسبب في وفاة أحدهما.

وأوضحت أن رَجلي المرور كانا يؤديان عملهما بإحدى نقاط التفتيش غرب مدينة الرياض، وفي تلك الأثناء فاجأهما قائد مركبة “كابريس” كان يقودها بسرعة عالية، ودهسهما ولاذ بالفرار.

وأبانت أن الهلال الأحمر نقل رَجلي الأمن المصابين إلى المستشفى، فأدخل أحدهما العناية المركزة، وتوفي لاحقاً، وأصيب الآخر بكسور متعددة ولا زال يتلقى العلاج.

وأشارت وفقاً لـ”سبق” إلى أنه جرى الإبلاغ عن الواقعة، وتمكنت الجهات الأمنية من الإيقاع بقائد المركبة في زمن قياسي، وعُثر في المركبة على زجاجة مسكر وحبوب مخدرة، فيما بدأت شرطة الرياض تحقيقاتها في ملابسات القضية تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة.

مصادر: القبض على قائد مركبة دهس رَجلي مرور بالرياض وتسبّب في وفاة أحدهما

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